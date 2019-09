Fost Plus ontkent dat recyclagecijfers niet zouden kloppen

Fost Plus betwist dat de recyclagecijfers voor plastic verpakkingen in ons land hoger zijn dan wat in realiteit gerecycleerd wordt. “Wij scoren zelfs beter dan wat verwacht wordt”, zegt woordvoerder Bart Vandesompele in een reactie op een uitzending van het VRT-magazine Pano over plasticrecyclage. België heeft het imago een goede afvalsorteerder te zijn, maar dat valt in de realiteit nogal tegen, duidde het VRT-magazine Pano woensdagavond. Er is zwerfvuil, veel restafval, maar ook wat recyclage betreft is ons land geen Europese koploper meer: 44,5 procent van het plastic verpakkingsafval wordt gerecycleerd – volgens Eurostat-cijfers – en daarmee moeten we een tiental landen laten voorgaan.

Fost Plus, de organisatie die verantwoordelijk is voor de inzameling en de recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België, spreekt van 42 procent. Maar volgens Pano is er een probleem met die cijfers. Bij petflessen bijvoorbeeld wordt nu volgens Fost Plus bijna 83 procent ingezameld en gerecycleerd, maar in de praktijk moeten daar een aantal procenten van af worden geteld omdat ook restjes vocht in de flessen, etiketten en foutief gesorteerde verpakkingen worden meegeteld. Bovendien worden ook de flessen die in het buitenland zijn gekocht, meegerekend, aldus Pano.







Bart Vandesompele van Fost Plus ontkent dat de cijfers niet correct zouden zijn. Volgens de organisatie werd in 2018 42 procent van de plastic verpakkingen gerecycleerd, en is dat percentage effectief wat gerecycleerd werd. “De cijfers zijn niet opgeklopt. Wij scoren zelfs beter dan wat men van ons verwacht”, zegt Vandesompele. De Europese doelstelling voor 2018 lag op 22,5 procent, de Belgische op 30 procent. Vandesompele geeft wel aan dat het huidige systeem met blauwe zak “niet ideaal” is, “maar het is het meest ideale wat er is, ook om verder efficiënt uit te bouwen”. “De hele discussie draait natuurlijk ook rond de vraag of 100 procent recyclage wel kán bestaan.”

Tegen 2023 wil Fost Plus naar 65 procent recyclage van plastic verpakkingen. Daarom voert de organisatie nu ook stelselmatig de nieuwe blauwe zak in, waarin meer soorten plastic mogen dan nu het geval is, zegt Vandesompele. Hij wijst er ook op dat die doelstelling halen een kwestie is van “collectieve inspanningen”. “De Belg sorteert thuis al uitstekend. Maar buiten de eigen woning moet er beter gerecycleerd worden”, klinkt het. “De medewerking van de consument is nodig: meer discipline om te sorteren, minder in de restafvalzak en minder afval achterlaten op stranden, in bossen en aan de rand van de straten en autowegen.”

bron: Belga