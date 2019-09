Europa League – AA Gent opent Europa League met thuiszege tegen Saint-Etienne

Op de eerste speeldag in groep I van de Europa League heeft AA Gent donderdagavond in eigen huis met 3-2 gewonnen van het Franse Saint-Étienne. Bij de rust stond het al 2-1 in een sfeervolle en goed volgelopen Ghelamco Arena. Jonathan David (2. en 43.) was met twee treffers de absolute uitblinker in een aangename eerste helft, de tegentreffer van Wahbi Khazri na 38 minuten was er eentje om in te kaderen. Een owngoal van Loïc Perrin bracht de stand op 3-1 voor de Buffalo’s en toen leek de wedstrijd gespeeld. Een onwaarschijnlijke blunder van Thomas Kaminski zorgde echter voor de Franse aansluitingstreffer, waardoor het nog een kwartier bibberen werd. Gent hield stand en kan na een geslaagde competitiestart met sprankelend voetbal ook terugblikken op een mooie start van de Europa League, na een lange voorronde langs Viitorul, Larnaca en Rijeka.

Op de tweede speeldag in deze groep gaan de Gentenaars op donderdag 3 oktober op bezoek bij het Oekraïense Oleksandria, dat met 3-1 verloor in Wolfsburg, terwijl Saint-Etienne dan de Duitsers ontvangt. De top twee van elke groep stoot door naar de zestiende finales.

Bron: Belga