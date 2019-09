EK volley (m) – Red Dragons spelen zaterdag tegen Oekraïne in achtste finales

De Red Dragons spelen zaterdag de achtste finales op het EK volley tegen Oekraïne, dat donderdag op de derde plaats eindigde in groep D. De wedstrijd wordt omstreeks 20u30 in het Antwerpse Sportpaleis op gang gefloten, eerder op zaterdag (17u30) staan Servië en Tsjechië daar tegenover elkaar. De Belgen finishten woensdag door een nederlaag tegen Servië op de tweede plaats in groep B en kwamen daardoor in de achtste finales tegen de nummer drie uit groep D uit. Dat werd uiteindelijk Oekraïne, dat kansloos met 3-0 (25-17, 25-16, 25-15) verloor van het Polen van Vital Heynen. Wereldkampioen Polen werd zo groepswinnaar, voor Nederland.

In de groep van de Belgen eindigt Duitsland ondanks een 3-1 nederlaag tegen Spanje op de derde plaats. In de achtste finales speelt Duitsland tegen Nederland en Spanje staat voor een zware opdracht tegen Polen.

bron: Belga