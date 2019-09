“Een van twee F-16-piloten hangt nog aan hoogspanningslijn”

Een van de twee piloten van de Belgische F-16 die in Frankrijk is neergestort, hangt met zijn parachute momenteel aan een hoogspanningslijn. Dat bevestigt de lokale prefectuur in een persbericht, na eerdere berichten daarover van lokale media. Beide militairen zijn volgens de prefectuur in leven. Defensie heeft nog geen uitsluitsel gegeven over de toestand van beide piloten. “Dit toestel was opgestegen in Florennes en was op weg naar de marineluchtmachtbasis Lann-Bihoué”, aldus de prefectuur. “De piloot en zijn copiloot konden voor de crash hun schietstoel gebruiken. Ze zijn beiden gelokaliseerd en in leven.”

Volgens de prefectuur was het gevechtsvliegtuig niet bewapend en wordt de lading onderzocht. De hulpdiensten bekommerden zich om een van de twee piloten. De andere hangt momenteel via zijn parachute aan een hoogspanningslijn. De diensten van hoogspanningsbeheerder RTE zijn ter plaatse om te helpen bij de redding van de militair, aldus nog de prefectuur van Morbihan.







Het gevechtsvliegtuig stortte neer tijdens een trainingsvlucht, zo had Defensie eerder gemeld. Een onderzoeksteam van het Air Safety Directorate (ASD) van Defensie zal zich ter plaatse begeven in samenwerking met de Franse autoriteiten om de toedracht van dit ongeval te achterhalen.

Volgens de lokale krant Ouest-France stortte het toestel neer op 50 meter van een woning. Daarbij is een gevel geraakt. De bewoners zijn volgens de krant geëvacueerd.

Bron: Belga