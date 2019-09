Drone-aanval op Saoedi-Arabië – Pompeo en Saoedische kroonprins akkoord dat Iran verantwoordelijk gehouden moet worden

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman zijn het erover eens dat Iran verantwoordelijk gehouden moet worden voor zijn “agressief, roekeloos en bedreigdend gedrag”. Dat heeft een woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld, na een ontmoeting tussen Pompeo en bin Salman in de nasleep van de drone-aanval op Saoedische olie-installaties vorig weekend. Pompeo en de Saoedische leider zijn akkoord dat de aanval op de twee Saoedische olie-installaties een onaanvaardbare en ongeziene aanval was, aldus woordvoerster Morgan Ortagus.

“De minister en de kroonprins hebben besproken dat het noodzakelijk is dat de internationale gemeenschap samenkomt om het hoofd te bieden aan de continue bedreiging door het Iraanse regime, en zijn het erover eens dat het het Iraanse regime verantwoordelijk gehouden moet worden voor zijn aanhoudend agressief, roekeloos en bedreigend gedrag”, klinkt het nog.

Saoedi-Arabië besliste dinsdag al dat de verantwoordelijken voor de “agressie” verantwoording moeten afleggen.

Het State Department kondigde dinsdag aan dat Pompeo woensdag een bezoek bracht aan Saoedi-Arabië om de inspanningen te coördineren om de Iraanse agressie in de regio te counteren.

Pompeo verklaarde eerder op de dag ook al dat de drone-aanval een oorlogsdaad is van Iran.

Volgens de VS zijn er bewijzen dat Iran wel degelijk achter de aanval zit. Critici van Donald Trump beschuldigen de president er echter van op die manier Saoedi-Arabië te willen paaien.

