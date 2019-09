BOS+ start geldinzameling voor Bolivia waar 3 keer oppervlakte van Vlaanderen in as ligt

Volgens nieuwe satellietbeelden van NASA en het Europese agentschap ESA zouden de Boliviaanse bosbranden sinds augustus al minstens vier miljoen hectare bos en grasland in de as gelegd hebben. Dat is bijna drie keer de oppervlakte van Vlaanderen. Wetenschappers schatten dat het volledige herstel van deze bossen meer dan 300 jaar zal duren. BOS+ start nu een geldinzamelactie voor herbebossing na de branden. Met het opgehaalde geld zal BOS+ samen met haar Boliviaanse partners herstelacties voor herbebossing uitvoeren, brandpreventie en blustraining geven en gemeenschappen ondersteunen rond duurzaam bosbeheer. De oncontroleerbare branden teisteren in toenemende mate het Chiquitania droogbos van Bolivia, een uniek inheems bos in het departement Santa Cruz in het centrum van Bolivia. In deze regio werkt BOS+ al sinds 2012 samen met verschillende Boliviaanse partnerorganisaties.

“Onze partners in de regio laten weten dat de toestand nog altijd dramatisch is”, zegt BOS+ vertegenwoordiger Lien Merre in Bolivia. “Er verdwijnen de laatste weken gemiddeld duizend hectare kostbaar bos per uur”.







De branden legden in de regio naar schatting al 850.000 hectare bos in de as: meer dan 12 procent van de oppervlakte van het departement Santa Cruz is afgebrand.

De meeste van de branden in Bolivia worden veroorzaakt door de mens, want het is een goedkope en snelle manier om grond vrij te maken voor landbouw. BOS+ vraagt onder meer extra aandacht voor de impact van de Europese vleesproductie en de hiermee gepaard gaande toenemende druk op de (bos)gronden in Zuid-Amerika. Heel wat ontbossingen in Zuid-Amerika worden immers aangedreven door agro-industriële belangen en de Belgische veeteeltsector heeft voorlopig allerminst een overtuigend antwoord wanneer zij wordt aangesproken op haar import van soja uit de betrokken landen en dus haar rol in de ontbossingen in Zuid-Amerika. Bovendien investeren ook een aantal Belgische grootbanken nog steeds enorme bedragen in bedrijven die rechtstreeks betrokken zijn bij deze ontbossingen, zo bleek zopas nog uit onderzoek van Amazon Watch.

bron: Belga