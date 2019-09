Belgische F-16 neergestort in Frankrijk, maar “piloten ongedeerd”

In de buurt van Pluvigner, in het westen van Frankrijk, is een Belgische F-16 neergestort. Het ging om een tweezitter van het type F-16B. De twee piloten maakten gebruik van hun schietstoel, meldde Defensie. De lokale prefectuur meldt dat de twee piloten in leven zijn. Defensie gaf nog geen uitsluitsel. “Dit toestel was opgestegen in Florennes en was op weg naar de marineluchtmachtbasis Lann-Bihoué”, aldus de prefectuur. “De piloot en zijn co-piloot konden voor de crash hun schietstoel gebruiken. Ze zijn beiden gelokaliseerd en in leven.”

Aanvankelijk zei Defensie dat de piloten ongedeerd waren. Daarna meldde de lokale krant Ouest-France dat een van de twee in een hoogspanningslijn was terechtgekomen en overleden zou zijn. De krant paste dat later echter aan en stelde dat die inzittende gewond was geraakt.







Het gevechtsvliegtuig stortte neer tijdens een trainingsvlucht, aldus Defensie. Een onderzoeksteam van het Air Safety Directorate (ASD) van Defensie zal zich ter plaatse begeven in samenwerking met de Franse autoriteiten om de toedracht van dit ongeval te achterhalen.

Nog volgens Ouest-France stortte het toestel neer op 50 meter van een woning. Daarbij is een gevel geraakt. De bewoners zijn volgens de krant geëvacueerd.

Bron: Belga