Belgen in het buitenland – Wolverhampton verliest van Braga, AZ steelt een punt in Belgrado

Wolverhampton heeft donderdagavond zijn openingswedstrijd in groep K van de Europa League verloren. Leander Dendoncker en co. gingen voor eigen publiek met 0-1 onderuit tegen het Portugese Braga. AZ en Stijn Wuytens sprokkelden met tien man een punt in Belgrado tegen Partizan (2-2). Wolverhampton vierde na veertig jaar afwezigheid zijn terugkeer in een Europese eindronde met een thuiswedstrijd tegen het Braga van trainer Ricardo Sa Pinto (ex-Standard). Na een slaapverwekkende eerste helft zorgde Leander Dendoncker met een halve volley voor de eerste bal tussen de palen. De Portugese doelman had er weinig moeite mee. De Wolves vonden maar geen gaatje in de defensie en Braga loerde op een counter. Ricardo Horta (71.) strafte zeldzaam balverlies van de thuisploeg genadeloos af: 0-1. Dendoncker werd geofferd in de 75e minuut voor extra vuurkracht, maar die bracht Wolverhampton niets meer op. Slovan Bratislava won de andere match in poule K tegen het Besiktas van opnieuw een flaterende doelman Karius met 4-2.

In groep L ging Stijn Wuytens met AZ Alkmaar op bezoek bij Partizan. De Serviërs dwongen het meeste doelgevaar af, maar het was AZ dat de ban brak. Calvin Stengs (13.), die in de laatste voorronde een gesel was voor Antwerp, werkte een heerlijke combinatie simpel binnen. De Nederlandse club bracht zichzelf nadien in de problemen in Belgrado. Verdediger Svensson trok aan de noodrem en kreeg nog voor het halfuur verstreken was terecht rood. Op slag van rust gaf Wuytens een penalty weg: Bibras Natcho (42.) bracht Partizan langszij. AZ beperkte zich na de pauze tot verdedigen, maar stond al snel in het krijt. In de herneming maakte Natcho (61.) er 2-1 van. Op een diefje sleepte Myron Boadu (67.) toch nog een gelijkspel uit de brand.

In de andere poulewedstrijd had een jeugdig Manchester United geen kind aan het Kazachse FC Astana. Ondanks de dominantie die de Red Devils tentoonspreidden, viel er slechts één doelpunt op Old Trafford. De amper zeventienjarige Mason Greenwood (73.), die zowel in de basis van ManU als in de Europa League debuteerde, maakte na een flitsende actie het enige doelpunt.

Zonder de geblesseerde Koen Casteels begon Wolfsburg aan zijn Europa League-campagne met een 3-1 thuisoverwinning tegen het Oekraïense Oleksandria, dat op de tweede speeldag AA Gent ontvangt. De Buffalo’s klopten het Franse Saint-Étienne met 3-2 in de Ghelamco Arena.

Bron: Belga