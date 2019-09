Man injecteert vaseline in penis om hem groter te maken, maar dat had hij beter niet gedaan…

Een 45-jarige man van de Zuid-Pacifische eilanden heeft verschillende operaties moeten ondergaan omdat zijn penis begon af te sterven nadat hij zijn jongeheer had geïnjecteerd met vaseline.

De anonieme man kreeg onlangs last van aanhoudende irritatie aan zijn penis. Ook vormden er zich zweren op de schacht die begonnen te etteren en te bloeden. In het ziekenhuis legde de man de dokters uit dat hij zijn penis twee jaar geleden geïnjecteerd had met vaseline in de hoop dat zijn Alfred Jodocus Kwak daarmee zou groeien.

Rottende huid







De dokters stelden vast dat de man leed aan Gangreen van Fournier, een levensgevaarlijke aandoening waarbij het lichaamsweefsel van de geslachtsorganen en het gebied daarrond afsterft. Ze besloten om hem onmiddellijk te opereren. Eerst namen ze de rottende huid weg en werd het ettervocht afgevoerd. Vervolgens onderging de patiënt op die plaatsen een huidtransplantatie. Na een maand mocht hij het ziekenhuis verlaten.

Veelvoorkomend fenomeen

Dokter Amer Amin van het St. Vincent’s ziekenhuis in Sydney waarschuwt voor de dubieuze praktijk. “Het gebeurt wel vaker dat mannen hun penis injecteren met verschillende substanties met het oog op een penisvergroting. Dat kan echter levensgevaarlijk zijn door het hoge risico op infecties”, vertelt hij in The Sun. Zo heeft dokter Amin weet van mannen die hun penis eerder injecteerden met plantaardige oliën, anabole steroïden en waxen.

Volgens de patiënt passen wel meerdere mannen uit de Zuid-Pacifische eilanden de praktijk met vaseline toe. De symptomen van een eventuele infectie worden meestal pas zichtbaar na ongeveer 36 maanden na de injectie.