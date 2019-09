Londense metro verwarmt honderden huizen

Het Londense metronetwerk is het oudste ter wereld en intussen herkent zowat iedereen het typische rood-met-blauwe logo van de ‘underground’. Maar tijden veranderen en dus moet nu ook de metro zijn steentje bijdragen aan het milieu. Daarom zal de restwarmte van het openbaar vervoersmiddel worden ingezet om huizen te verwarmen.

Restwarmte is warmte-energie die overblijft bij een energieomzetting. De alternatieve energiebron wordt nu al ingezet, bijvoorbeeld in het Nederlandse Wezep. Daar wordt de restwarmte van een fabriek gebruikt om het plaatselijke zwembad te verwarmen. Maar ook op grotere schaal zijn er opties.

Islington







In Londen wil men de restwarmte van de metro nu gebruiken om huizen te verwarmen. Concreet zou het gaan om zo’ 450 woningen in de wijk Islington. In diezelfde wijk worden 700 huizen nu al verwarmd met behulp van de restwarmte van een elektriciteitscentrale. Uiteindelijk wil Londen 38% van alle panden verwarmen met restwarmte, dus er is nog werk aan de winkel.