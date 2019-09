Drie onmisbare apps voor studenten

Het is niet altijd even gemakkelijk als student om je tijd te verdelen tussen de lessen, je vrienden en het leven op kot. Gelukkig helpen deze apps jou je studententijd door te walsen.

Wunderlist

Een goede student is goed georganiseerd. Ben je zelf een warhoofd, dan kan een app zoals Wunderlist soelaas bieden. Met de app maak je to-dolijstjes, bepaal je je prioriteiten en kan je takenlijstjes delen met medestudenten. Ideaal voor groepswerken of boodschappenlijstjes voor op kot. Bovendien kan je gemakkelijk bestanden toevoegen en gesprekken voeren.

Amanote







Amanote is een sterk staaltje software dat orde schept in je lesnotities. Dit hulpmiddel brengt powerpointpresentaties, cursussen en je eigen notities samen in één document. Zo hoef je tijdens het studeren niet voortdurend af te wisselen tussen al dat lesmateriaal. Met Amanote kan je ook eenvoudig grafieken toevoegen en je notities delen met andere studenten.

Forest

Of je nu thuis, op kot of in de bib studeert, je smartphone wordt je grootste vijand. Eén simpel berichtje van een vriendin leidt je plots naar grappige kattenvideo’s op Instagram of de laatste hits op YouTube. Voor je het weet ben je twee uur kwijt. Om te vermijden dat je voortdurend naar je smartphone grijpt, is er Forest. Deze app plant een boom op je telefoon en laat die langzaam groeien… tot je afgeleid bent en je smartphone checkt. Dan sterft je boom. En dat wil je toch niet op je geweten hebben? Het beste aan de app is dat die zich niet beperkt tot digitale bomen! Hoe beter jij je concentreert, hoe meer levensechte bomen het team van Forest plant. Zo hebben al bijna 536.000 bomen het levenslicht gezien dankzij gefocuste studenten.