De campagne 30-30 stimuleert bewegen in het groen

Bewegen is goed voor de gezondheid, maar een workout in een groene omgeving is nog beter. Enkele van de voordelen zijn minder stress en een betere nachtrust. Daarom organiseren de CM en BOS+ voor de derde keer de campagne 30-30. Zie jij het zitten om dertig dagen aan een stuk dagelijks dertig minuten te bewegen in de natuur?

Als je nu spontaan ‘ja’ knikt, dan is de uitdaging je op het lijf geschreven. Bovendien kan je de vorm van beweging volledig zelf invullen. Ga bijvoorbeeld eens wandelen in het bos of neem deel aan een yogasessie in het park.

In 2018 werd de campagne voor het eerst gelanceerd over heel Vlaanderen. Maar liefst 5.400 actieve deelnemers bewogen samen 1.437.998 minuten in het groen. Dat zijn 23.967 uren of maar liefst 1000 dagen non-stop. En dat had heel wat positieve resultaten als gevolg. “De deelnemers gaven aan dat hun mentale gezondheid tijdens die 30 dagen met bijna 6% verbeterde. De slaapkwaliteit ging er met ruim 8% op vooruit. De stress verminderde met meer dan 7% en de concentratie nam toe met bijna 12%. Deelnemers voelden zich ook gelukkiger en vitaler”, aldus CM-gezondheidsexperte Kim Gaudeus in HLN. Voel je je geroepen om mee te doen? 30-30 loopt dit jaar van 21 september tot 20 oktober en je wordt aangespoord om je online in te schrijven. Per deelnemer wordt er namelijk een boom gepland, dus je draagt ook nog eens je steentje bij aan het milieu.