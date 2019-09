Zuid-Afrikaanse president kondigt nieuwe maatregelen tegen geweld aan

Zuid-Afrika voert een “noodactieplan” uit als antwoord op het geweld tegen vrouwen en buitenlanders, zo heeft president Cyril Ramaphosa vandaag verklaard, nadat het land wekenlang de krantenkoppen had gehaald met xenofobe en gendergerelateerde misdaad. “Rechteloosheid tast het weefsel van onze samenleving aan”, zei Ramaphosa tot het Zuid-Afrikaanse parlement op een speciale zitting in Kaapstad. “We moeten nu handelen voordat woede, hopeloosheid en wanhoop het land overspoelen.”

Het geweld tegen vrouwen in Zuid-Afrika is vergelijkbaar met dat van landen in oorlog, terwijl het geweld tegen buitenlanders de onverdraagzaamheid en economische frustratie in de Zuid-Afrikaanse samenleving blootlegde, aldus Ramaphosa.







Het actieplan voor de komende zes maanden omvat meer steun voor slachtoffers van geweld, de oprichting van speciale rechtbanken voor gendergerelateerd geweld en maatregelen om de economische positie van vrouwen te verbeteren.

Bron: Belga