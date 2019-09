Ysaline Bonaventure strandt in tweede ronde

Ysaline Bonaventure (WTA 125) is vandaag uitgeschakeld in de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Zuid-Koreaanse Seoel (hard/250.000 dollar). De 25-jarige Luikse verloor in drie sets van haar Chinese leeftijdsgenote Yafan Wang (WTA 58), het achtste reekshoofd. Die haalde het met 4-6, 6-3 en 6-0 na 1 uur en 48 minuten tennis.

Kirsten Flipkens (WTA 106) speelt vandaag om een plek in de kwartfinales tegen de Russin Margarita Gasparyan (WTA 56).







Alison Van Uytvanck (WTA 62) en qualifier Greet Minnen (WTA 122) raakten niet voorbij de eerste ronde. Die twee zijn wel nog actief in het dubbeltoernooi.

Bron: Belga