Treinramp Buizingen – “AVG of spoorwissel zouden ramp niet vermeden hebben”

Noch de aanwezigheid van het AVG-communicatiesysteem, noch een spoorwissel zouden vermeden hebben dat de treinramp in Buizingen had plaatsgevonden. Dat hebben de advocaten van Infrabel woensdag gepleit op het proces over de treinramp. Ook het spoorinfrastructuurbedrijf vraagt dus de vrijspraak. “Het AVG-systeem is weggehaald in 1997 omwille van de werken aan de hogensnelheidslijnen”, pleitte mr Laurent Kennes. “Infrabel is pas opgericht in 2005 en kan daar dus niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Bovendien is dat AVG-systeem helemaal geen veiligheiddsysteem, het is een communicatiemiddel tussen de treinbegeleider en de treinbestuurder. Op een aantal plaatsen zijn het AVG-systeem en het sein langs het spoor op elkaar afgesteld, maar dan nog moet de bestuurder beide in het oog houden. In Halle was het AVG-systeem na een risico-analyse niet opnieuw geïnstalleerd, omdat het niet mogelijk bleek.”

Het is ook onjuist dat Infrabel niet proactief zou bezig geweest zijn met de spoorveiligheid, aldus mr Kennes: “Van bij zijn oprichting heeft het bedrijf een risico-analyse bevolen over de seinoverschrijdingen. En in 2008 is er al begonnen met de installatie van het noodremsysteem TBL1+, nog voor dat gehomologeerd was. Het spoor in Buizingen was in september 2008 al uitgerust met dat systeem.”

Een spoorwissel zou de treinramp ook niet vermeden hebben, pleitten de advocaten van Infrabel verder.

“Een spoorwissel was praktisch onmogelijk”, zei mr Fanny Vansiliette. “Enerzijds had de controlekamer in Brussel Zuid niet de tijd om die nog uit te voeren, anderzijds zou een spoorwissel de ramp ook niet vermeden hebben. Die zou er enkel voor gezorgd hebben dat de aanrijding zich op een ander spoor voordeed.”

Morgen donderdag komen alle partijen nogmaals kort aan het woord, waarna de politierechtbank het dossier in beraad zal nemen.

Bron: Belga