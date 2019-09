NMBS gelooft in onschuld treinbestuurder

De NMBS gelooft niet dat de bestuurder van de P-trein die betrokken was bij de treinramp in Buizingen, voorbij een rood sein is gereden. Dat hebben de advocaten van het spoorbedrijf deze voormiddag gepleit op het proces over de treinramp, die op 15 februari 2010 het leven kostte aan 19 mensen en waarbij minstens 310 mensen gewond raakten. Volgens de gerechtsdeskundigen staat het zo goed als vast dat het sein voor de P-trein op rood stond maar dat strookt volgens de advocaten van de NMBS niet met de houding die de treinbestuurder heeft gehad.

“Hij heeft gehandeld als een bestuurder die een sein op groen ziet staan”, klonk het. “Hij kende die omgeving zeer goed en wist dat hij op die plek uitermate voorzichtig moest zijn. Het is dus niet geloofwaardig dat hij daar onoplettend zou geweest zijn. Vanuit het station van Halle had hij ook een perfect zicht op het bewuste sein. Het is niet te geloven dat hij zou vertrokken zijn als dat sein op rood stond. Hij had geen psychologische problemen, hij had geen zelfmoordneigingen en hij heeft zeker niet de bedoeling gehad zijn passagiers in gevaar te brengen. De enige andere mogelijkheid is dat het sein wel op groen stond, of minstens niet op rood.”







Dat strookt niet met de technische vaststellingen van de experts maar volgens de NMBS hebben die te snel alle elementen van tafel geveegd die niet in hun analyse pasten: “Volgens de experts heeft het sein geen impuls gegeven naar de gongfluit in de trein, wat enkel gebeurd als het sein op rood staat. Maar kort na het ongeval werd vastgesteld dat het sein op dubbel oranje stond en ook geen impuls verzond. Dat sein heeft trouwens verschillende andere disfuncties gekend.”

bron: Belga