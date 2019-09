Nieuwe schietpartij Amsterdam – Slachtoffer overleden

De man die woensdagavond zwaargewond raakte bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost, is overleden. Dat meldt de politie. De man zat in de auto en werd vanop een scooter onder vuur genomen. De bestuurder reed zwaargewond in een brandweerkazerne en overleed later aan zijn verwondingen. In de kazerne zijn geen gewonden gevallen.

De politie heeft nog geen informatie gegeven over de identiteit van het slachtoffer.

Twee verdachten gingen er op een zwarte scooter met drie wielen vandoor. Volgens een melding op Burgernet droegen de scooterrijders donkere kleding en zwarte helmen.

Woensdagochtend vond in Amsterdam ook al een schietpartij plaats, waarbij advocaat Derk Wiersum om het leven kwam. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in het grote liquidatieproces “Marengo”.

De politie van Amsterdam meldde woensdagavond op Twitter dat ze onderzoekt of er een verband is tussen beide schietpartijen, maar dat ze er vooralsnog van uitgaat dat dat niet het geval is.

Bron: Belga