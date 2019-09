Kaap van 950.000 sms’en is gerond, totaalbedrag nog onder voorbehoud

De sms-actie voor de negen maanden oude baby Pia uit Wilrijk heeft vandaag de kaap van 950.000 sms’en gerond. Dat zegt mama Ellen De Meyer. Per sms naar het liefdadigheidsnummer 4666 gaat er twee euro naar de ouders om een medicijn te kopen tegen de zeldzame spierziekte waar Pia aan lijdt. Het benodigde totaalbedrag is nu in principe behaald, maar gezien de telecomoperatoren nog schriftelijk moeten bevestigen dat ze hun kosten laten vallen is dat nog even onder voorbehoud. Tim Boehnke en Ellen De Meyer uit Wilrijk zamelen geld in voor hun dochter Pia, die met de zeldzame en dodelijke genetische spierziekte Spinale Musculaire Atrofie (SMA) kampt. Het geneesmiddel Zolgensma van farmabedrijf Novartis zou redding kunnen brengen, maar dat is alleen nog maar in de Verenigde Staten goedgekeurd en één prik kost 1,9 miljoen euro.

Andere solidariteitsacties zouden al zowat 100.000 euro in het laatje hebben gebracht, maar een sms-actie bracht de zaak de voorbije dagen in een stroomversnelling. Intussen zijn er meer dan 950.000 berichtjes verstuurd om Pia te steunen. De telecomoperatoren stelden bovendien dat ze geen kosten zouden aanrekenen voor die berichtjes. “Maar CM Telecom, het bedrijf dat de actie voor ons organiseert, heeft wel laten weten dat de operatoren dat nog niet schriftelijk hebben bevestigd”, zegt De Meyer. “We roepen hen bij deze op om dit zo snel mogelijk te doen, intussen blijft de actie lopen.”







Als er meer geld wordt ingezameld dan nodig, willen de ouders de extra centen gebruiken om andere zieke kinderen te helpen. “Maar hoe precies, dat moeten we nog eens rustig bekijken, momenteel is het nog één grote overrompeling”, aldus De Meyer.

bron: Belga