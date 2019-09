Franse spoorwegen kiezen voor Spaanse treinen

De Franse spoorwegmaatschappij SNCF heeft woensdag de Spaanse constructeur CAF gekozen om 28 nieuwe treinen te bouwen. Het contract, voor rekening van de Franse staat, is 700 miljoen euro waard. Daarbij komt ook nog eens 100 miljoen euro voor de onderhoudscentra. Naast CAF dong ook de Franse treinbouwer Alstom mee naar het contract. Volgens SNCF was het aanbod van de Spanjaarden, die sinds 2008 een Franse fabriek hebben in Bagnères-de-Bigorre, “het beste op vlak van technische prestatie, innovatie en kosten”. De bestelling zal in Bagnères-de-Bigorre zowat 250 nieuwe jobs creëren.

De 28 nieuwe elektrische treinen – met een maximumsnelheid van 200 kilometer per uur – zullen vanaf 2023 worden ingezet op de intercitylijnen Parijs-Toulouse en Parijs-Clermont. Het contract met CAF bevat daarnaast een optie voor de bestelling van 75 bijkomende treinen.

bron: Belga