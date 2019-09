EK volley (m) – Van Kerckhove: “We moesten te vaak achter de feiten aanhollen”

Bondscoach Brecht Van Kerckhove zag woensdag dat zijn Red Dragons een maatje te klein waren voor Servië op het EK volley. “Servië is een echte vechtploeg, en wij waren vandaag niet klaar om met hen te vechten”, zo verklaarde de Belgische T1 na de 0-3 nederlaag in de Antwerpse Lotto Arena. “We verliezen zeker niet graag. Maar als je op je waarde geklopt wordt, dan kan je er iets makkelijker mee leven. De Serviërs hebben heel goed verdedigd en geserveerd. En dan zie je toch ook dat wij stappen hebben gezet qua receptie”, stelde Van Kerckhove. “Het verschil werd vandaag gemaakt op defensief vlak, en dat ligt gewoon aan de scherpte. We moesten te vaak achter de feiten aanhollen. Winnen was fijn geweest, maar verliezen is geen ramp. Dat hoeven we niet te dramatiseren. We hebben ook mooi volleybal gespeeld. Maar zij waren gewoon sterker. Punt.”

Na vier zeges in vijf wedstrijden eindigen de Belgen op de tweede plaats in poule B. Zaterdagavond wacht in het Sportpaleis de nummer drie uit poule D in de achtste finales. “Nu volgen twee rustdagen. Morgen gaan we echt rusten, want we zijn nu tien dagen met volleybal bezig. Pas morgenavond weten we tegen wie we het opnemen in de volgende ronde, dan pas kunnen we ons volledig op de komende match focussen”, besloot Van Kerckhove.

bron: Belga