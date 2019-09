EK volley (m) – Sam Deroo erkent dat Servië een maatje te groot was

Sam Deroo moest woensdagavond toegeven dat de Belgen hun voet niet naast die van de Serviërs konden zetten op het EK volley. “Als Servië op topniveau speelt, dan denk ik niet dat we hen op dit moment kunnen kloppen”, verklaarde de aanvoerder van de Red Dragons na de 0-3 nederlaag in de Antwerpse Lotto Arena. “We waren niet overdonderd door het spel van de Serviërs”, aldus de kapitein. “Ze hebben altijd een fysiek sterk team gehad, ze serveren en blokkeren heel goed. We zullen uit een ander vaatje moeten tappen als we het eventueel in de kwartfinales opnieuw tegen hen opnemen, dat is duidelijk. Als Servië op topniveau speelt, dan denk ik niet dat we hen op dit moment kunnen kloppen. We moeten dus ook rekenen op foutjes van hen.”

“In de achtste finales is het weer van moeten, en dat vind ik net iets leuker dan een wedstrijd zoals die van vandaag”, lachte Deroo. “Maar ik heb toch met veel plezier gespeeld. Het is zeker niet zo dat we deze wedstrijd hebben weggegeven. Maar die extra adrenaline krijg je toch door de inzet van een match.”

Woensdag maakte de hoekaanvaller bekend dat hij het Poolse Kedzierzyn verlaat voor het Russische Dinamo Moskou. “Het is allemaal heel snel gegaan. In het volleybal gebeurt het niet zo vaak dat er in september nog een echte transfer gebeurt. Ik had nog een jaar contract in Polen, maar Dinamo Moskou heeft met Taylor Sander een geblesseerde speler op mijn positie en ik was hun eerste keuze om hem te vervangen. Ik kon deze kans niet laten liggen om in een competitie aan de slag te gaan met heel veel power. Ik vertrek met pijn in het hart bij Kedzierzyn, waarmee ik veel trofeeën gewonnen heb. De onderhandelingen hebben geen invloed gehad op mijn prestaties op dit EK, denk ik.”

bron: Belga