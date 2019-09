EK volley (m) – Red Dragons worden tweede na 0-3 nederlaag tegen Servië

De Red Dragons (FIVB 12) zijn woensdagavond kansloos onderuitgegaan tegen Servië (FIVB 10) op het EK volleybal voor mannenteams. In de Antwerpse Lotto Arena werd het 0-3: 19-25, 21-25 en 19-25. De Belgen eindigen zo op de tweede plaats in poule B. Zaterdagavond wacht in het Sportpaleis de nummer drie uit poule D in de achtste finales. De Red Dragons moesten twee jaar geleden de bronzen medaille afstaan aan de Serviërs in de kleine finale van het EK, woensdag kon er dus een beetje revanche genomen worden.

Het duel tussen de twee ongeslagen teams in groep B begon echter niet gunstig voor de Belgen. Het team van Brecht Van Kerckhove leek wat overdonderd door de lengte en kracht van de Serviërs, die een zevenpuntenkloof (5-12) sloegen. België kwam terug tot 17-19, maar Servië trok de eerste set met 19-25 naar zich toe.

Ook in de tweede set schoten de Serviërs beter uit de startblokken (0-3). Maar de Red Dragons kwamen langszij en stonden zelfs even op voorsprong (13-11). Servië reageerde met vijf punten op rij en de vogel was opnieuw gaan vliegen: 21-25.

De Belgen waren wel wakker bij aanvang van de derde set: 5-3 en 9-7. Nadien liepen de Serviërs echter opnieuw weg, om de match met 19-25 te besluiten.

Na vier zeges in vijf wedstrijden eindigen de Red Dragons op de tweede plaats in groep B. België won eerder met 3-0 van Oostenrijk (FIVB 37), Spanje (FIVB 35) en Slovakije (FIVB 27). Europees vicekampioen Duitsland (FIVB 27) werd met 3-2 over de knie gelegd.

De top vier van elke poule stoot door naar de achtste finales. In de achtste finales ontmoeten de Red Dragons de nummer drie uit poule D (met wereldkampioen Polen, Nederland, Oekraïne, Tsjechië, Montenegro en Estland).

bron: Belga