EK volley (m) – Igor Grobelny: “Servië is wereldtop”

Brecht Van Kerckhove gunde Red Dragon Igor Grobelny wat speeltijd in de laatste groepsmatch op het EK volley tegen Servië, dat de Belgen met 0-3 klopte. “Servië is echt wereldtop”, verklaarde de hoekaanvaller, die de bondscoach bedankte met zeven punten. “Ik ben tevreden over hoe het EK voor mij loopt, zeker na deze wedstrijd”, liet de broer van Yellow Tiger Kaja Grobelna optekenen. “Ik was erop gebrand om toch wat meer speeltijd te krijgen, eerder heb ik enkel tegen Duitsland een beetje op het terrein gestaan. Ik ben blij dat ik de ploeg wat heb kunnen helpen en energie heb kunnen overbrengen op mijn teammaats.”

Dat volstond echter niet om de Serviërs te verontrusten, België eindigt zo op de tweede plaats in groep B. “Servië is echt wereldtop. Ze hebben verschillende spelers die onder contract staan bij de Italiaanse topteams. Hun namen klinken als een klok in de volleybalwereld. We wisten dus dat het een heel moeilijke match ging zijn. We hadden niets te verliezen en hebben alles gegeven, maar uiteindelijk is het niet gelukt een resultaat te behalen.”

bron: Belga