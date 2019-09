Club-coach Clement pakt uit met verrassende opstelling tegen Galatasaray

Club Brugge-coach Philippe Clement geeft straks (18u55) op de openingsspeeldag in groep A van de Champions League tegen de Turkse landskampioen Galatasaray een basisplaats aan Matej Mitrovic, Mats Rits, Krépin Diatta en Dennis. Brandon Mechele, Eder Balanta en Percy Tau starten daardoor op de bank. Simon Mignolet krijgt zo een viermansdefensie met daarin Fede Ricca, Mitrovic, Simon Deli en Clinton Mata voor zich. Op het middenveld zijn Hans Vanaken en aanvoerder Ruud Vormer certitudes, Rits kreeg de voorkeur op aanwinst Balanta. Voorin start het trio Diatta, Dennis en David Okereke. Die laatste staat na een denderende competitiestart al sinds 10 augustus droog en voelt stilaan de hete adem van huurling Mbaye Diagne en belofteninternational Loïs Openda in de nek. De snelle Openda kan eventueel wel een optie zijn in de tweede helft.

Voor Club is het reeds op de openingsspeeldag van deze Champions League al een match van de waarheid. Als blauw-zwart de derde plaats ambieert, moeten er punten gepakt worden tegen de Turkse recordkampioen, aangezien PSG en Real Madrid de overige tegenstanders in een loodzware groep A zijn. “Als je die eerste wedstrijd kan winnen, zet je een grote stap vooruit richting die derde plaats”, beseft ook coach Philippe Clement, die in één jaar zowel Genk als Club naar de Champions League wist te loodsen.







Bij Club is het geloof na de zware voorronde groot en wil men de zwakke punten van de tegenstander uitbuiten. “In elke wedstrijd liggen er mogelijkheden”, zo verwoordde Vanaken het dinsdag al. In Europa liggen die mogelijkheden tegen de Turkse recordkampioen vooral in de uitwedstrijden van Gala. Europees pakken de Turken buitenshuis nagenoeg geen punten; de laatste uitzege dateert van begin 2013, toen er in de tweede ronde van de CL met 2-3 gewonnen werd bij Schalke 04. Sindsdien volgden er op verplaatsing drie draws en veertien nederlagen.

Een gelijkspel op bezoek bij Benfica bracht vorig seizoen een einde aan een reeks van zeven verloren uitwedstrijden op rij, in zes van die in totaal acht uitwedstrijden kwamen ze niet tot scoren. Eerder vorig seizoen hadden ze in de groepsfase van de Champions League enkel thuis gewonnen van Lokomotiv Moskou, hun enige zege in de voorbije vijftien Europese wedstrijden (vijf draws en negen nederlagen).

Bron: Belga