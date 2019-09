Champions League – Fatih Terim blij met scoreloos gelijkspel: “Club was heel gevaarlijk”

Fatih Terim was met Galatasaray voor een punt naar Club Brugge afgezakt en kreeg uiteindelijk met een scoreloos gelijkspel ook waarvoor hij gekomen was. “Club heeft heel wat kwaliteit in huis en ze waren dan ook heel gevaarlijk, dat hebben we allemaal kunnen zien. Pas na het uur kwamen wij beter in de wedstrijd. We slikken hier geen tegendoelpunt en daar zijn we blij om. We hebben respect voor deze tegenstander”, bekende de Galatasaray-coach woensdagavond na de wedstrijd in het Jan Breydelstadion.

Galatasaray had voor de pauze welgeteld één grote kans: na mistasten van Clinton Mata verscheen Ryan Babel alleen voor Simon Mignolet, die Club recht hield. “Babel is altijd belangrijk voor ons. Hij had echter ook kunnen vallen en zo een rode kaart uitlokken.”

Aan de overzijde was het Fernando Muslera die de Turken meermaals in de match moest houden. Missie volbracht voor Galatasaray: met het gelijkspel doet de Turkse recordkampioen een goede zaak in de strijd om de derde plaats, Real Madrid en PSG zijn buiten categorie in groep A. Club wacht nog een lastig vervolg van de groepsfase.

