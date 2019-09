Champions League – “Club heeft laten zien dat het verdient hier te staan”

Met een scoreloos gelijkspel tegen de Turkse landskampioen Galatasaray kreeg Club Brugge woensdagavond op de openingsspeeldag in groep A van de Champions League op basis van de kansen niet wat het verdiend had. Een gemiste kans voor de Bruggelingen, met de 0-0 in het Jan Breydelstadion deed vooral Galatasaray een goede zaak in de strijd om de derde plaats – Real Madrid en PSG zijn buiten categorie in deze groep. “Mijn ploeg heeft laten zien dat ze verdienen hier te staan, tegen een goeie ploeg met veel kwaliteiten”, vertelde Clement na afloop. “We hadden meer dan één punt verdiend. Ik heb veel goeie dingen gezien vandaag. We zijn nu een tiental weken aan het werk: we hebben voorrondes gespeeld, daarin de kwalificatie afgedwongen en we staan virtueel eerste in de competitie. Er zijn zeker nog dingen die beter kunnen, maar hier hadden we tien weken geleden blindelings voor getekend. Je ziet de ploeg groeien: ze zijn gretig en volgen alles goed op, met veel goesting en ambitie. Het is alleen maar positief voor het Belgisch voetbal als je tegen een ploeg als Galatasaray een punt haalt en achteraf iedereen teleurgesteld is.”

Net zoals de aanwezige fans bleef Clement toch met gemengde gevoelens achter. “Op de eerste plaats moet je naar de uitvoering kijken, hoe je ploeg het doet: technisch, tactisch, fysiek – dat was allemaal positief. Voor de wedstrijd analyseer je de tegenstander en maak je een plan en dat hebben mijn spelers quasi perfect uitgevoerd. Afwerking is echter nog een werkpunt en daarnaast hebben zij ook een keeper die twee geweldige saves doet. En dan komt er nog is bij dat je op het einde een zuivere strafschop niet krijgt. Om een of andere vreemde reden wordt die niet gefloten. Zelfs ik kon van op de bank zien dat het strafschop was. Over het resulaat kunnen we dus niet tevreden zijn.”

Die betwiste strafschopfase viel in het slot van de wedstrijd en had dus beslissend kunnen zijn. “Dat maakt een groot verschil. Als je die 1-0 kunt maken, heb je een fantastische avond, ook voor de fans. Zij stonden er weer vanaf de eerste minuut achter. Uiteindelijk krijgen we de beloning er niet voor en dat is dan teleurstellend voor deze avond. Bij winst zaten we in een heel andere situatie.”

Het gelijkspel is een streep door de rekening voor Club, dat nu voor een lastig vervolg van de groepsfase staat en ook in Istanboel punten zal moeten pakken. “Die wedstrijd op Galatasaray is natuurlijk moeilijker geworden. Nu, op verplaatsing is het altijd lastiger en wij proberen in elke wedstrijd punten te pakken. Club heeft in het verleden al voor mirakels gezorgd tegen wereldploegen. We gaan er alles aan doen om tegen Real en PSG ook punten te halen.”

bron: Belga