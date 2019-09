Champions League – Atletico pakt helemaal op het einde nog punt tegen Juventus, Bayern opent met zege

Atletico Madrid en Juventus hebben woensdagavond de punten gedeeld in de topper van groep D na een 2-2 gelijkspel. Doelpunten van Juan Cuadrado (48.) en Blaise Matuidi (65.) brachten Juventus op een 0-2 voorsprong, maar Stefan Savic (70.) en Hector Herrera (90.) konden de boel nog redden voor de thuisploeg. In de andere wedstrijd uit de poule heeft Lokomotiv Moskou een verrassende 1-2 uitzege geboekt op het veld van Bayer Leverkusen. Een owngoal van Benedikt Howedes (25.) wiste eerst nog de openingstreffer van Grzegorz Krychowiak (16.) uit, maar even later kwamen de Russen weer op voorsprong via Dmitri Barinov (37.) en gaven ze die niet meer uit handen.

In Groep B heeft Bayern München met een 3-0 thuisoverwinning Rode Ster Belgrado eenvoudig opzijgezet. Kingsley Coman (34.), Robert Lewandowski (80.) en Thomas Muller (91.) deelden in de doelpunten.

bron: Belga