Bezoek Tshisekedi – Belgisch-Congolese strijd tegen slaapziekte in de verf tijdens presidentsbezoek aan ITG

In Antwerpen heeft de Congolese president Félix Tshisekedi woensdag een bezoek gebracht aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Hij kreeg er informatie over de nauwe samenwerking van Belgische en Congolese onderzoekers in de strijd tegen de slaapziekte, ebola en chikungunya. Tshisekedi werd ontvangen door minister voor Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo, de Antwerpse gouverneur Cathy Berx en de directeur van het ITG, Marc-Alain Widdowson. Het bezoek stond in het teken van de samenwerking tussen het ITG en Congolese onderzoeks- en onderwijsinstellingen.

Bijzondere aandacht ging uit naar het slaapziekteproject dat twee jaar geleden groen licht kreeg van de Belgische en Congolese overheden. Het project stelt als doel om de slaapziekte te elimineren tegen 2030. De president kreeg de tseetseevlieg, die de ziekte overdraagt, te zien en kreeg een demonstratie over de diagnostiek waarmee de ziekte wordt gedetecteerd. Ook andere onderzoeken van het ITG in Congo – zoals naar uitbraken van ebola en chikungunya – kwamen aan bod.

Naast onderzoek werkt het ITG ook op vlak van onderwijs samen met Congo. Afgelopen tien jaar volgden meer dan 300 Congolese studenten een opleiding aan het ITG. In dezelfde tijdsspanne voltooiden veertien Congolese studenten er hun doctoraat. Twee studenten en een alumnus getuigden tegenover de Congolese president over hun keuze voor het ITG.

bron: Belga