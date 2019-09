Belgische F-16’s onderscheppen Russische gevechtsvliegtuigen boven Baltische Zee

Belgische F-16’s hebben gisteren vier Russische gevechtsvliegtuigen onderschept boven de Baltische Zee. Het ging om twee strategische bommenwerpers van het type Tu-160 Blackjack en twee straaljagers van het type Su-27 Flanker. Dat maakte de Belgische luchtmacht bekend, die ook foto’s van de Russische toestellen op Twitter heeft geplaatst. In Litouwen staat sinds 3 september een Belgisch detachement met F-16’s in voor de bescherming van het Baltische luchtruim, aangezien die landen geen eigen gevechtsvliegtuigen hebben. Dat gebeurt in het kader van de NAVO-missie ‘Baltic Air Policing’.

Gisteren omstreeks 13 uur kreeg het Belgische detachement in Litouwen een alarm en twee F-16’s stegen onmiddellijk op. Het was de eerste scramble voor het detachement. Na enkele minuten vliegen bevonden de F-16’s zich bij de vier Russische toestellen.







De Blackjack is een supersonische, strategische bommenwerper die kernwapens kan dragen. Het toestel heeft een reikwijdte van 12.300 kilometer en kan tot twee keer de snelheid van het geluid halen, aldus nog de Belgische luchtmacht.

Uit goede bron vernam Belga dat de toestellen zonder toestemming in het NAVO-luchtruim vlogen. Het Russische ministerie van Defensie stelt echter dat de bommenwerpers boven neutrale wateren vlogen tijdens een geplande vlucht. “Op sommige etappes van de route werden de langeafstandsvliegtuigen geëscorteerd door gevechtsvliegtuigen van de Belgische, Deense, Poolse, Finse en Zweedse luchtmacht”, aldus het ministerie. Dat ministerie verspreidde videobeelden van de verschillende toestellen op sociale media.

Voor de missie ‘Baltic Air Policing’ staan twee F-16’s dag en nacht klaar om in enkele minuten op te stijgen. Zulke ‘scrambles’ kunnen vaak voorkomen, in functie van de activiteit van de Russen in het luchtruim boven de Baltische Zee. Volgens de NAVO schakelen Russische legervliegtuigen vaak hun transponder uit, een elektronisch toestel dat toelaat een vliegtuig in de vlucht te identificeren, en zijn er vaak geen vluchtplannen neergelegd.

