Belgen in het buitenland – Tottenham, met Vertonghen en Alderweireld, geraakt niet verder dan draw in Griekenland

Tottenham, met Jan Vertonghen en Toby Alderweireld de hele wedstrijd op het veld, heeft woensdag 2-2 gelijkgespeeld bij Olympiakos in de eerste wedstrijd uit groep B in de Champions League. Olympiakos was de beter ploeg in de beginfase en had ook de eerste grote kans, maar het schot van Miguel Angel Guerrero belandde op de paal. Niet veel later toonden de Engelse bezoekers zich wel efficiënt. Harry Kane werd foutief gestopt binnen de zestien en zette zelf zijn strafschop om (26.). Slechts enkele minuten later werd balverlies van de Grieken genadeloos afgestraft door Lucas Moura, die op aangeven van Ben Davies de 2-0 van buiten de zestien hard binnen schoot (30.).

Olympiakos verdiende een doelpunt voor de rust en na een mooie een-twee tussen Daniel Podence en Mathieu Valbuena, kon die eerste daar ook voor zorgen (44.). Tien minuten ver in de tweede helft kreeg Olympiakos een penaltyfout toegekend na een overtreding van Vertonghen. Valbuena twijfelde niet en zette de 2-2 stand op het bord. Tottenham probeerde nog op het einde met pogingen van Erik Lamela en Dele Alli, maar moest zich tevreden stellen met een punt.

bron: Belga