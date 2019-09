Belgen in het buitenland – PSG (met scorende Meunier) is enkele maatjes te groot voor Real, De Bruyne wint met City

Een sterk PSG heeft woensdagavond Real Madrid met een 3-0 pandoering huiswaarts gestuurd. Thomas Meunier schreef de 3-0 op zijn naam. PSG komt zo aan de leiding in groep A met drie punten, twee meer dan Club Brugge en Galatasaray, die eerder op de dag 0-0 gelijk speelden. Met Meunier, Eden Hazard en Thibaut Courtois mochten er drie Belgen starten in het duel tussen de twee favorieten uit groep A. PSG had Kylian Mbappé en Neymar niet nodig om zich in de eerste helft enkele klassen te sterk te tonen voor een zwak Real. Di Maria was de uitblinker voor de thuisploeg met twee doelpunten in de 14e en 33e minuut. Gareth Bale leek nog met een prachtige lobbal de aansluitingstreffer te maken, maar met behulp van de VAR werd zijn doelpunt afgekeurd voor handspel. In de tweede helft werd ook een doelpunt van Karim Benzema afgekeurd. Thomas Meunier, die een sterke wedstrijd speelde, rondde in de 91e minuut een mooi uitgespeelde counter af en onderstreepte zo de overmacht van PSG: 3-0. Een onopvallende Hazard deelde in de Madrileense malaise en werd in de 70e minuut naar de kant gehaald.

In groep C heeft Kevin De Bruyne met Manchester City een makkelijke 0-3 uitzege geboekt bij Shaktar. Ryad Mahrez (24.) en Ilkay Gundogan (38.) zorgden voor de doelpunten en de assists in de eerste helft. Na de pauze legde Gabriel Jesus, op een steekbal van De Bruyne, de 0-3 eindstand vast.

Atalanta, met Timothy Castagne op de bank, kende een moeilijke avond bij Dinamo Zagreb. De Kroaten maakten al in de eerste helft brandhout van de Italianen. Marin Leovac (10.) en tweemaal Mislav Orsic (31. en 42.) zorgden voor een 3-0 ruststand. Diezelfde Orsic deed er in de tweede helft nog eentje bij (68.) en maakte zo zijn hattrick compleet.

bron: Belga