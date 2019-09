Asiel en Migratie – Ocean Viking redt opnieuw 73 migranten

Het reddingsschip Ocean Viking heeft woensdag opnieuw 73 migranten uit het water gehaald voor de kust van Libië. Dat zegt Artsen Zonder Grenzen woensdag. Volgens de ngo, die de operaties organiseert, bevinden zich nu 182 mensen aan boord. Onder de 73 bevinden zich vrouwen en kinderen, die gered werden van een overvolle rubberen boot die in moeilijkheden was geraakt. Verschillende van hen zaten onder de benzine. Volgens de ngo vond de operatie plaats op zowat 50 kilometer van de Libische kust.

Dinsdag werden ook al 48 mensen van houten boot gehaald en 61 anderen van een rubberen bootje.

Artsen Zonder Grenzen schreef ook nog op Twitter dat het een voorstel van Libië heeft verworpen om de 109 die dinsdag gered werden aan land te laten gaan in Khoms, ten westen van hoofdstad Tripoli, omdat Libië geen veilige plek is.

Afgelopen weekend ving Italië 82 migranten op die eerder door de Ocean Viking werden gered. Ze werden naar het eiland Lampedusa gebracht.

Dat aanbod werd gezien als een verandering van koers van Italië, dat een nieuwe regering heeft zonder de extreem-rechtse voormalige minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini. Die weigerde meermaals om geredde migranten op te vangen, wat leidde tot kritiek van de Verenigde Naties, mensenrechtenorganisaties en bepaalde EU-landen.

bron: Belga