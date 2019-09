22 Turkse supporters opgepakt in aanloop naar match Club Brugge-Galatasaray

De Brugse politie heeft al 22 Turkse supporters opgepakt in de aanloop naar de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en Galatasaray vanavond. De supporters in kwestie hadden geen geldig ticket op zak en waren in het bezit van knuppels. Ze blijven aangehouden tot na afloop van de wedstrijd. Zoals vooraf aangekondigd houdt de politie van Brugge strenge controles in de aanloop naar de wedstrijd van vanavond. Na de zware rellen bij een wedstrijd van de twee clubs in 2002 zat de schrik er goed in. Agenten voeren de hele dag controles in de Brugse binnenstad en de omgeving van het stadion. Wie geen geldig ticket op zak heeft, moet beschikken.

“De supporters hadden geen geldig ticket op zak en waren in het bezit van knuppels en pyrotechnisch materiaal. Ze hadden dus duidelijk slechte bedoelingen en worden bestuurlijk aangehouden tot na de wedstrijd”, zegt woordvoerster van politie Brugge Lien Depoorter. “We zetten extra in op preventieve maatregelen om erger te voorkomen vandaag.”







bron: Belga