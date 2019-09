VIDEO. YouTuber kondigt aan dat ze nog maar enkele weken te leven heeft

Triestig nieuws uit de YouTube-wereld, waar een Engelse vrouw onlangs gediagnosticeerd werd met een terminale hersentumor. Ze heeft een GoFundMe-pagina opgericht om een laatste reis te maken.

Samantha ’Jaelle’ Last startte vier jaar geleden een YouTube-kanaal waarop ze make-uptips geeft. De 49-jarige vrouw bouwde door de jaren heen een mooi publiek op, met momenteel 15.000 abonnees.

Geen behandeling







De laatste weken had Samantha echter last van aanhoudende hoofdpijn. Pijnstillers hielpen niet, dus liet ze zich onderzoeken in het ziekenhuis. Daar werd een terminale hersentumor vastgesteld. De dokters kunnen niets meer voor haar doen en geven haar nog enkele weken.

Laatste roadtrip

In een emotionele, laatste video vertelt Samantha het verschrikkelijke nieuws. Ze wil haar laatste dagen graag met een mobilhome op roadtrip gaan met haar echtgenoot en haar vier kinderen.

Om in die kostbare tijd niet meer met geld bezig te hoeven zijn, richtte ze een GoFundMe op. Haar doel is 10.000 Pond (11.273 euro), wat ze intussen al gehaald heeft. Alle extraatjes moeten haar begrafeniskosten dekken. Samantha had immers nog geen levensverzekering omdat ze nooit gedacht had dat ze die nu al nodig zou hebben.