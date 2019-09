VIDEO. Clara Cleymans over #metoo met regisseur: “Dingen gebeurd die echt niet oké waren”

De Vlaamse actrice Clara Cleymans heeft in ‘Gert Late Night’ verteld hoe ze vroeger benaderd werd door een Franse regisseur die vervolgens misbruik van haar probeerde te maken.

Clara Cleymans deelde het opvallende verhaal in ‘Bedgeheimen’, een onderdeel van ‘Gert Late Night’ waarin James Cooke openhartig praat met bv’s.

Hardnekkige beleefdheid







De 30-jarige actrice herinnert zich een akelig moment in haar leven waarin ze afsprak met een Franse regisseur om over een project te praten. De man had volgens Clara duidelijke bijbedoelingen. “Opeens zei hij: ‘Oké, we hebben nu gepraat. Maar kunnen we niet onder ons twee praten? Kunnen we niet naar een hotel rijden?’ En natuurlijk heb je dan zoiets van: dit klopt niet. Een stemmetje was aan het roepen: ‘Ga uit deze auto. Nu’. Maar een hardnekkige beleefdheid deed me blijven zitten in die auto. Daar zijn dingen gebeurd die echt niet oké waren. Daarom vind ik die #metoo wel goed. Maar ik voel dat ik veranderd ben. Ik vind het heel belangrijk dat vrouwen soms op hun qui-vive mogen zijn en dat ze vooral moeten luisteren naar hun intuïtie”, vertelt ze terwijl ze een traantje wegpinkt.

Betast tijdens fotomoment

Het is niet de eerste keer dat Clara geconfronteerd werd met grensoverschrijdend gedrag. Onlangs nog werd ze betast door iemand die met haar op de foto wilde. “Onlangs ben ik nog heel kwaad geworden op een man die vroeg om op zijn schoot te komen zitten voor een foto. Dat vond ik op zich al geen leuk verzoek, maar toen hij ook naar mijn achterwerk greep, heb ik gezegd dat ik op deze manier niet met hem op de foto wilde. Ik ben heel blij dat ik dat eindelijk durfde!”, klonk het eerder.