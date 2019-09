SOUNDCHECK. Keane is na zes jaar problemen terug: “Cocaïne en scheiding waren de basis voor dit album”

Geen ziel op deze aardbol had kunnen voorspellen dat Keane ooit nog zou terugkeren met een nieuwe plaat. Maar kijk, de Britten werpen ons na zes jaar hun vijfde studioalbum ‘Cause and Effect’ in de schoot, een volwassen breakup-plaat. Het zou dé comeback van het jaar geweest zijn, ware het niet dat een Limburgse tennister vorige week al met die eer ging lopen.

Tom Chaplin (frontman): “Eerlijk, het voelt goed en raar tegelijkertijd om terug te zijn. We hadden zes jaar lang samen geen muziek gecreëerd en nu stonden we plots allemaal in een kamer en bleken we nog steeds dezelfde muzikale taal te spreken. Het was alsof we de schakelaar van Keane gewoon opnieuw hadden aangezet.”







Tim Rice-Oxley (toetsenist): “De reünie was geen belangrijk moment, alles verliep zo natuurlijk.” (lacht)

Het voelde dus weer zoals vroeger?

Tom: “Ja, al is er de afgelopen jaren natuurlijk veel gebeurd. Vooral Tim en ik hebben enkele watertjes doorzwommen die een enorme impact hebben gehad. Ik had een cocaïneverslaving en Tims huwelijk liep op de klippen, behoorlijke kutervaringen, maar we hebben er beiden uit geleerd. Deze levenslessen hebben we gebruikt voor de band, waardoor de scherpe randjes van Keane wat zachter geworden zijn.”

Tim, jij hebt jouw persoonlijke stempel op het album gedrukt.

Tim: “Klopt. In 2012, toen we ons laatste Keane-album aan het opnemen waren, kwam er een einde aan mijn huwelijk. Die gebeurtenis heb ik verwerkt in onze nieuwe plaat, maar je kan wel stellen dat deze nummers een zeer vertraagde reactie zijn op wat er zeven jaar geleden is gebeurd.”

Was het een bewuste keuze om zo lang te wachten met nummers te schrijven over je scheiding?

Tim: “Ik denk het niet… Ik kan het niet echt verklaren, al denk ik dat ik de verwerking van mijn scheiding tot op bepaalde hoogte ontweken heb. Niet alleen wat betreft het schrijven van de nummers, ook in mijn dagelijks leven. Ik kon er gewoon niet mee omgaan. (lacht) In 2016 belandde ik emotioneel gezien op een zeer donkere plek en stortte alles als een kaartenhuisje ineen. Rond die periode begon ik mijn gevoelens neer te pennen, maar de liedjes waren allemaal behoorlijk kil, zéér triestig en persoonlijk. Om ervoor te zorgen dat het niet allemaal droeve liefdesliedjes zouden worden, besloot ik om vanuit diverse perspectieven te schrijven. ‘Cause and Effect’ is dus een bundel van die verschillende invalshoeken geworden en hopelijk komt het nu niet meer over als té kil. (lacht) Al was dit wel mijn realiteit.”

Was het voor jou makkelijk om na al die jaren opnieuw nummers te delen met Tom? Jullie stonden de afgelopen jaren wat op gespannen voet.

Tim: “Ik vind het altijd spannend om nummers die ik zelf heb geschreven te delen met de jongens van Keane. Ik wil gewoon dat ze tof vinden wat ik op papier heb gezet.”

“Het klopt dat Tom en ik elkaar de afgelopen jaren wat uit het oog waren verloren. In 2017, tijdens Kerstmis, zagen we elkaar nog eens terug en vertelde ik Tom over mijn nieuwe liedjes. Hij gaf aan dat hij ze graag wou beluisteren, maar ik ging ervan uit dat hij dat slechts uit beleefdheid deed. (lacht) Niet veel later liet hij me weten dat hij de nummers fantastisch vond. Tom wou er absoluut iets mee doen. In dat opzicht heeft hij ervoor gezorgd dat Keane terug bij elkaar is gekomen.”

Tom: “Eerlijk gezegd ging het mij in eerste instantie niet om de muziek. Ik heb de afgelopen jaren mijn relaties onder de loep genomen en zo kwam ik tot de vaststelling dat mijn band met Tim één van de belangrijkste is. Ik had het gevoel dat onze vriendschap enorm aan het verwateren was en dat moest stoppen. Ik wilde dat hij weer mijn beste vriend werd. Al snel gingen de gesprekken over muziek, wat logisch is, want dat heeft ons altijd al verbonden.”

Wat trok je zo aan in de nieuwe muziek van Tim?

Tom: “Vanwege mijn drugsverslaving heb ik heel wat therapie gevolgd en was ik verplicht om naar mijn donkerste kanten te kijken en dat vervolgens te delen met anderen. Tegenwoordig praat ik echt over al mijn emoties. Daardoor ben ik geïnteresseerd in die innerlijke reis die we allemaal maken. En bij de nummers die Tim had geschreven, voelde ik dat hij zich ook kwetsbaar had opgesteld. Het was precies alsof hij zei: ‘Dit is hoe mijn leven er momenteel uitziet en het is een puinhoop, maar ik deel het nu met de wereld’. Met Keane hebben we altijd eerlijke en emotionele muziek gemaakt, maar met ‘Cause and Effect’ gaan we nog een stap verder. Tim zijn songteksten raakten bij mij een gevoelige snaar. Ik zing onze nummers graag, net omdat ze zo direct en persoonlijk zijn.”

In het verleden had je het moeilijk om de frontman van de band te zijn. Hoe ga je dat nu aanpakken?

Tom: “Het boeit me eigenlijk niet zoveel omdat ik niet meer zo zelfbewust in het leven sta. Als je de frontman van een band wil zijn, is dat vaak omdat je zó onzeker bent. Je denkt dan: ‘De enige manier waarop ik iedereen kan overtuigen dat alles goed met mij gaat is door op te treden voor 1.000 mensen’. Ik dacht dat ik van mijn onzekerheden af kon geraken door succesvol te zijn en geadoreerd te worden. Tegenwoordig sta ik veel relaxter op het podium omdat ik aan mezelf gewerkt heb. Ik zie nu in hoe belachelijk het circus eigenlijk is.”

Ervoeren jullie enige druk bij het producen van dit album?

Tim: “We zetten onszelf altijd onder druk, maar deze keer voelde die iets gezonder aan. We wilden met z’n vieren iets fantastisch maken, artistiek gezien dan. Nu vinden we het veel minder belangrijk hoeveel platen we zullen verkopen en wat critici erover zullen schrijven. Als je weet dat je je uiterste best hebt gedaan, is dat het enige wat telt.”

Zullen er nog albums volgen?

Tim: “We weten het zelf niet zo goed. We denken nu gewoon aan wat we morgen gaan doen, verder plannen we nog niets. Dat deden we vroeger verkeerd. Tegenwoordig hebben we allemaal onze eigen prioriteiten.”

Tom: “Voor een goed album heb je een stortvloed van emoties nodig, tenzij je een popartiest bent, dan ben je gewoon een hitfabriek. Onze muziek komt voort uit onze ervaringen en als we een nieuwe plaat willen maken, zullen we moeten afwachten wat het leven nog brengt.”

Silke Vandenbroeck

‘Cause and Effect’ is uit vanaf vrijdag bij Universal Music.