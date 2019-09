De meest gestelde vragen over drinkbaar collageen

Drinkbaar collageen is de nieuwste hype, maar is het wel echt het wondermiddel dat het claimt te zijn? Velen stellen zich vragen over het product, maar gelukkig is dit artikel er om er al een aantal van op te helderen.

Wat is collageen, en waarom hebben we het nodig?

Collageen is een zeer belangrijk eiwit dat onderdeel uitmaakt van het bindweefsel van zowel mens en dier. Bij de mens bestaat ons bindweefsel zelfs uit 70% collageen. Het vormt een bouwsteen in je huid, botten, pezen, kraakbeen en zelfs je tanden.







Het doel van dit essentieel onderdeel in ons lichaam is voornamelijk je huid jong en stevig houden. Tijdens het vernieuwingsproces van je huid maakt je lichaam dus steeds nieuwe collageen aan, maar vanaf je 25ste neemt dit proces beetje bij beetje af. Dit zorgt ervoor dat je huid slapper zal aanvoelen, rimpels zich zullen vormen en effecten van buitenaf een grotere invloed kunnen uitoefenen.

Dit willen we natuurlijk zo lang mogelijk vermijden! Om je lichaam te helpen, kan je dus collageen innemen om dit verlies aan collageen op te vangen. Zo houd je je huid jong en gezond. Hoewel er veel collageen in dierlijke producten zoals vlees en vis zit, zijn sommige deskundigen niet zeker of collageen binnenkrijgen via onze voeding dezelfde goede effecten heeft als collageen supplementen zoals bijvoorbeeld Signasol.

Waarom is collageen drinken beter dan collageen smeren?

Je huid is opgebouwd uit verschillende lagen, waarvan de bovenste (het epidermis) uit allemaal dode cellen bestaat. Hieronder zit het dermis, waar een groot deel van ons collageen gehalte opgeslagen zit. Het is dus niet verbazend dat deze laag instaat voor de structuur van je huid.

Crèmes hebben de neiging om enkel de dode huidcellen aan de oppervlakte van je huid te hydrateren. Het huidoppervlak voelt dus gezonder aan dan dat het eigenlijk is. De effecten zijn altijd tijdelijk omdat crèmes nu eenmaal niet diep in de huid kunnen doordringen. Drinks zoals Signasol daarentegen brengen de belangrijkste bestanddelen meteen naar de binnenkant van je lichaam, waardoor het je huid letterlijk van binnenuit voedt. Eens ze zich in ons lichaam bevinden, dragen ze bij tot een natuurlijke aanmaak van collageen, met een strakkere huid als gevolg.

Smaakt drinkbaar collageen niet vies?

Eigenlijk heb je al vaak, misschien zonder het te weten, collageen gegeten! Gelatine is namelijk een vorm van collageen. Niet enkel dierlijke producten zoals vlees en vis maar ook je cake, yoghurt en pudding bevatten in zekere mate wat collageen. Je zal dus niet ineens voor een onaangename smaak komen te staan.

De smaak van collageen drinks zijn namelijk altijd zeer aangenaam. Zo hebben ze een licht fruitige smaak zodat ze zonder problemen iedere ochtend kunnen worden ingenomen tijdens of voor het ontbijt. We raden altijd aan om je vloeibaar collageen, zoals Signasol, ‘s ochtends tijdens een maaltijd in te nemen, omdat dat het moment is dat je metabolisme op gang komt! Zo haal je het meeste uit je product!

Heeft collageen nog andere voordelen?

Collageen heeft niet alleen voordelen voor de huid van je gelaat, maar voor je hele lichaam. Zoals we reeds al aanhaalden, bevindt het zich zowat overal! Overal waar het zich bevindt, kan het dus een steentje bijdragen tot een gezond uiterlijk. Zo vermindert het naast rimpels ook eventuele cellulitis en maakt het je huid over het algemeen strakker en elastischer. Ook kan een eventuele collageen kuur ook wonderen doen voor je haar. Het werd immers aangetoont dat de stof zorgt voor dikker en glanzender haar.

Sommige drinkbare collagenen zoals Signasol bevatten ook nog andere bestanddelen die vele voordelen hebben voor niet alleen onze huid, maar ook de rest van ons lichaam:

Vitamine C is een essentieel bestanddeel voor een gezonde huid

Vitamine E draagt bij tot het beschermen van alle cellen tegen oxidatieve stress.

Vitamine B2, B6, en B12 dragen bij tot een gezond en evenwichtig metabolisme.

Zink en biotine geven je huid ook een duwtje in de rug.

Koper houdt je bindweefsels in stand.

