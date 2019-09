Weerbericht – Opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af

Dinsdag is het droog en wisselen opklaringen af met wolkenvelden. In de noordelijke landshelft en langs de noordflank van de Ardennen kunnen er meer wolkenvelden voorkomen. De meeste opklaringen zullen te vinden zijn in Belgisch Lotharingen. De maxima liggen tussen 15 graden op de Ardense hoogten, rond 17 of 18 graden in het noorden en tot 20 graden in Belgisch Lotharingen. De wind waait eerst zwak uit noordwest of uit veranderlijke richtingen. Nadien wordt hij matig uit noord en aan zee soms vrij krachtig met rukwinden tot 50 km/u. Dat meldt het KMI. In de nacht van dinsdag op woensdag worden de opklaringen breder in de Ardennen. Lage wolken van over de Noordzee schuiven over het noorden en soms over het centrum. Enkele druppels regen zijn niet uitgesloten. Het koelt af tot 2 à 6 graden in de Ardennen en tussen 7 en 12 graden elders. In de Ardennen is wat grondvorst niet uitgesloten. De wind is zwak uit noord tot noordoost en matig aan de kust.

Woensdag blijft het meestal droog met afwisselend opklaringen en soms veel wolkenvelden. In Belgisch Lotharingen schijnt de zon het meest. De maxima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 18 of 19 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak tot vaak matig uit het noorden tot noordoosten. De nacht van woensdag op donderdag wordt opnieuw koud met kans op lichte grondvorst ten zuiden van Samber en Maas.

Donderdag is het overwegend bewolkt. Plaatselijk kan er wat lichte regen vallen. De maxima blijven quasi dezelfde: tussen 13 en 19 graden. De wind waait zwak tot matig uit het noordnoordwesten tot noordnoordoosten.

Vrijdag wordt het, na het optrekken van mist en lage wolkenvelden in sommige streken, droog en zonnig weer. Het wordt ook wat zachter, met maxima tussen 15 graden in de Ardennen en 20 of 21 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak tot matig en is gedraaid naar het oosten.

Zaterdag verwacht het KMI mooi en zonnig nazomers weer. De maxima liggen rond 20 of 21 graden in de Ardennen en 25 of 26 graden in Vlaanderen.

Zondag is het nog zonnig en warm. Het wordt tot 25 tot 27 of lokaal zelfs 28 graden.

Maandag zijn er mogelijk regen of buien (mogelijk onweerachtig) met maxima tussen 19 en 25 graden.

bron: Belga