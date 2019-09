Volgende week tekst en uitleg over begroting in commissie Financiën

De Kamercommissie Financiën en Begroting buigt zich volgende week over het rapport van het monitoringcomité over de federale begrotingssituatie. Volgens de vooruitzichten van het monitoringcomité zou het begrotingstekort tegen het einde van de legislatuur in 2024 kunnen oplopen tot 11,8 miljard euro.

Verschillende Kamerleden hebben in de commissie Financiën en Begroting aangedrongen op verduidelijkingen bij de cijfers. De commissie heeft daarom afgesproken dat de commissieleden schriftelijke vragen kunnen stellen aan het comité. De antwoorden worden begin volgende week verwacht. Bedoeling is ook dat ontslagnemend minister van Begroting, Sophie Wilmès, volgende week tekst en uitleg komt geven in de commissie.







bron: Belga