Vlaamse kranten bereiken meer lezers

De Vlaamse kranten bereiken iets meer dan 4 miljoen lezers. Dat is 15 procent meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de persbereikstudie van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM). De studie is gebaseerd op een marktbevraging bij zo’n 10.000 Belgen. Daaruit blijkt dat de Vlaamse kranten en de Nederlandstalige versie van Metro 4.045.500 lezers bereiken.

Het Laatste Nieuws-De Nieuwe Gazet blijft de nummer 1 en heeft een dagelijks bereik van 2.244.500 lezers. Dat is 11 pct beter dan in 2018. Het Nieuwsblad-Gentenaar maakt een sprong van 9 pct en bereikt 1.626.100 lezers. De Standaard heeft een dagelijks bereik van 715.100 lezers, of 6 pct beter dan in 2018. Gazet van Antwerpen klokt af op een dagelijks bereik van 628.800 lezers (+13 pct). Het Belang van Limburg ziet het bereik stijgen met 12 pct tot 538.400 lezers.







De Morgen groeit met 12 pct en bereikt dagelijks 448.500 lezers. Metro heeft een dagelijks bereik van 378.800 lezers (+10 pct). De Tijd kent een stijging van 15 pct tot 305.500 lezers.

bron: Belga