Taliban bereid akkoord met VS te tekenen

De taliban zijn bereid het “gefinaliseerde akkoord met de VS” te tekenen. Dat zei sher Mohammad Abbas Stanekzai, de politieke nummer twee van de militanten in Doha, in een interview met BBC Pashtu. Volgens Stanekzai zullen de militanten een staakt-het-vuren met de Amerikaanse troepen in Afghanistan aankondigen, eens het akkoord is getekend. De taliban en de Verenigde Staten stonden op het punt een akkoord te tekenen om een einde te proberen brengen aan de achttienjarige oorlog in Afghanistan. De Amerikaanse president Donald Trump trok echter de stekker uit de vredesonderhandelingen, omdat een talibanaanslag het leven had gekost aan een Amerikaanse soldaat en dertien anderen in de Afghaanse hoofdstad Kaboel.

Intussen reisde een delegatie van de taliban naar Iran af, waar de delegatieleden spraken met onder meer de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif. Daar is gesproken over het vredesproces en de bescherming van Iraanse ontwikkelingsprojecten in Afghanistan.







Vorige week trok ook een delegatie, onder leiding van Stanekzai, naar Moskou om er met Russische functionarissen te praten over het vredesproces. Volgens de taliban steunde Moskou het standpunt van de militanten in de gesprekken en staat Rusland achter de terugtrekking van Amerikaanse soldaten uit Afghanistan, op basis van het akkoord.

In vele delen van Afghanistan zijn de operaties van de Afghaanse troepen en de taliban geëscaleerd.

