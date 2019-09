Saoedische olieproductie voor eind september weer op peil

Het Saoedi-Arabische staatsoliebedrijf Aramco produceert in zijn site in Abqaiq, die drie dagen geleden het doelwit was van droneaanvallen, weer 2 miljoen vaten aardolie per dag. Het gaat om 41 procent van de output voor de bombardementen. Dat heeft CEO Amin Nasser vanavond gezegd tijdens een briefing in Djedda. Volgens Nasser zal de productie van ruwe olie in Abqaiq, de grootste olieraffinaderij ter wereld, tegen het einde van de maand opnieuw op het peil van voor de aanvallen zijn, ongeveer 4,9 miljoen vaten per dag. Daarmee bevestigt hij berichten van het persagentschap Reuters, dat eerder op de dag op basis van anonieme bronnen meldde dat de productie al binnen twee tot drie weken weer op volle toeren kan draaien.

De olie-installaties in Abqaiq en Khurais werden zaterdag door meerdere drones getroffen. Daardoor lag ongeveer 5 procent van de olieproductie wereldwijd plat. Aanvankelijk werd gevreesd dat een herstel van de productie maanden in beslag zou nemen.







Eerder op donderdag waren de olieprijzen alweer flink gezakt, na de berichten van Reuters. De prijs van een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) daalde 5 procent tot 59,83 dollar en Brentolie ging ruim 5 procent onderuit tot 65,46 dollar per vat. Maandag ging de Brentolie nog met 19 procent of 11 dollar omhoog, volgens persagentschap Bloomberg de sterkste prijsstijging ooit.

Bron: Belga