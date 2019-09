Philippe Clement ziet Club Brugge mits zege “grote stap richting derde plaats zetten”

Philippe Clement opent morgenavond (18u55) zijn Champions League-campagne met Club Brugge met een thuisduel tegen Galatasaray, een clash die weleens beslissend zou kunnen worden in de strijd om de derde plaats in de groep. Met ook nog Real Madrid en Paris Saint-Germain in de poule is de Turkse kampioen op papier de zwakste tegenstander en zal het dus tegen Galatasaray moeten gebeuren. “Als je die wedstrijd kan winnen, zet je een grote stap vooruit. Met een gelijkspel blijft het fiftyfifty en als je verliest, sta je meteen voor een inhaalmanoeuvre”, vertelde Clement dinsdag tijdens een persmoment in het Jan Breydelstadion.

“In dat laatste geval zijn er daarna nog vijf matchen, onze wereld zal dan niet instorten. Wij zijn de eerste Belgische ploeg die zich in het niet-kampioenenspoor geplaatst heeft voor de groepsfase. Europees hebben wij onze doelstelling al bereikt. Dat neemt niet weg dat wij ambitieus zijn, we willen altijd meer. Van mijn spelers wil ik elke wedstrijd opnieuw zien dat ze zich volledig geven en dat ze lef tonen. We gaan onze huid dus heel duur verkopen. We willen ‘volle bak’ voor de drie punten gaan en hopelijk slagen we daarin. Zo niet, kijken we verder.”







Vorig seizoen sprokkelde Club al punten tegen Borussia Dortmund, Monaco en Atlético, dit jaar is de tegenstand van een nog hoger niveau. “Real en PSG zijn buiten categorie, maar dat wil niet zeggen dat we ons zomaar gewonnen geven. Club heeft in het verleden al bewezen tegen ploegen met grotere budgetten resultaten te kunnen neerzetten. Ook Galatasaray heeft een groter budget, wij strijden met onze wapens om het maximum uit de wedstrijd te halen. Het is een ploeg met kracht en snelheid – ook achterin. Het is niet dat die jongens traag zijn. Uiteraard zoeken we naar punten waar we de tegenstander pijn kunnen doen. Elke ploeg heeft zwakke punten.”

De Brugse coach lijkt met zijn type-elftal uit te pakken tegen de Turken, enkel over de positie van de diepe spits lijkt wat twijfel te bestaan. David Okereke kende een vlammende competitiestart, maar zijn kanon zwijgt nu al wel sinds 10 augustus. De snelle Loïs Openda en de van Galatasaray overgekomen Mbaye Diagne staan te drummen. “Wat Okereke betreft, moeten we toch opletten voor die kortetermijnanalyses. Het verschil is dat wij die jongens elke dag bezig zien. Als aanvaller valt het soms voor dat je minder in de wedstrijd zit. David is nog jong, moet zich aanpassen aan ploegen zoals Eupen en Cercle die met vijf verdedigers spelen om zijn ruimtes te vinden. Dat is ook logisch op die leeftijd.”

bron: Belga