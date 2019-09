Ook Kamerlid Yasmine Kherbache wil geen partijvoorzitter worden

Sp.a-Kamerlid Yasmine Kherbache is geen kandidaat-partijvoorzitter. Dat laat ze vandaag weten aan Belga. Eerder lieten Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani en Kamerfractieleidster Meryame Kitir ook al weten geen voorzittersambities te koesteren. Sp.a-Kamerlid Yasmine Kherbache wordt niet de nieuwe voorzitter van de Vlaamse socialisten. “Ik overweeg niet om mij kandidaat te stellen voor het voorzitterschap”, zegt ze. Kherbache werd eerder samen met onder meer Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani en Kamerfractieleidster Meryame Kitir genoemd als mogelijke opvolgster voor huidig voorzitter John Crombez, maar alle drie laten ze de kelk aan zich voorbijgaan.

De procedure voor de voorzittersverkiezingen bij sp.a is gisteren officieel begonnen. Geïnteresseerden mogen zich nog tot 4 oktober melden, de partijleden kiezen dan in november. Tot nog toe is er één officiële kandidaat, de relatief onbekende Hannes De Reu. Vlaams fractieleider Conner Rousseau wordt ook genoemd, maar die hakte de knoop nog niet door. Ook Crombez liet nog niet in zijn kaarten kijken.







bron: Belga