Man steekt militair neer in Milaan en roept “Allahu akbar”

Een 23-jarige migrant uit Jemen heeft een Italiaanse militair neergestoken aan het centrale treinstation van Milaan. Hij riep “Allahu akbar” (“God is groot”) toen hij gearresteerd werd. Volgens het nieuwsagentschap ANSA viel de man de militair langs achteren aan met een brievenopener. De soldaat die in de straat patrouilleerde had lichte verwondingen in de nek.

Verschillende ooggetuigen hoorden hoe de dader, die als een illegale migrant wordt omschreven, God aanriep tijdens de arrestatie. Hij wordt aangeklaagd wegens het toebrengen van verwondingen aan een ambtenaar in openbare functie, maar ook de procureurs gespecialiseerd in terrorisme onderzoeken de zaak.







ANSA meldt nog dat de dader gisteren al staande was gehouden, omdat hij rondliep in de omgeving van het station waar hij mensen probeerde aan te vallen met een pen.

Bron: Belga