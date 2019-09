KSV Roeselare vraagt opheffing van faillissement

Voor de Kortrijkse rechtbank van Koophandel heeft KSV Roeselare de opheffing van het faillissement gevraagd. De club werd vorige week dinsdag bij verstek veroordeeld, maar meent dat er genoeg geld op de rekening staat om de schuldeisers te betalen. Volgens de curator is de club erg selectief in het betalen van rekeningen. Advocaat Johan Vynckier van KSV Roeselare meent dat de club wel degelijk over voldoende middelen beschikt om de openstaande schulden te betalen. “De nieuwe CEO Marco Manzo was aan een steltempo orde op zaken aan het stellen, maar werd in snelheid gepakt door de procedure voor de rechtbank.”

De Chinese aandeelhouder zou afgelopen zomer nog 1,2 miljoen euro op de rekening van de club gestort hebben. Het was een openstaande rekening van 28.283 euro bij REO Catering die aan de grond ligt van het faillissement, maar volgens curator Yves Francois staan er meer veel schulden open. “De club is erg selectief in het betalen van schuldeisers. Ze betalen vooral die rekeningen die het voortbestaan van de voetbalploeg garanderen, andere schuldeisers hebben minder geluk. Ik heb tot op vandaag nog geen duidelijk zicht op alle schulden, want sommige zaken werden niet ingeschreven in de boekhouding.”







Hij blijft erbij dat het gaat om een duurzame staking van betaling waardoor sprake is van een faillissement. “Sommige leveranciers kregen de wel erg goedkope uitleg dat het nieuwe management eerst nog moest controleren of hun rekeningnummers correct zijn vooraleer ze konden betalen.” Hij stelt zich ook vragen over de levensvatbaarheid van de club.

De derde partij in deze zaak, REO Catering, liet op de zitting verstaan dat ze hun vordering voor faillissement laten varen. “Mijn cliënt wil gewoon zo snel mogelijk de rekening betaald zien”, aldus advocaat Tom Noyez. “We vertrouwen erop dat de club dit zo snel mogelijk in orde zal brengen.

Uitspraak volgt op donderdag. Als het faillissement wordt opgeheven, kan de match KSV Roeselare-Lokeren doorgaan.

bron: Belga