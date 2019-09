Grootste klimaatactie ooit in Oostende bij start VN & EU Beach Clean-up campagne

In Oostende hebben 1.200 leerlingen uit 26 scholen de grootste klimaatactie ooit gedaan op het strand. De actie was het startschot voor de VN & EU Beach Clean-up in België. Tijdens die campagne zullen 8.000 leerlingen les krijgen over het milieu. De leerlingen verwelkomden de meter van het project, zeilster Emma Plasschaert, op het strand. Die actie is de start van de VN en EU Beach Clean-up. Dat is een wereldwijde campagne waarbij 80 EU delegaties beach-cleanup-evenementen organiseren samen met scholen en lokale organisaties.

Het hele jaar lang zijn er activiteiten in het kader van de duurzame VN-ontwikkelingsdoelstellingen. Het scholennetwerk in Oostende zal aan 8.000 leerlingen les geven over het milieu en de vervuiling van oceanen. “Jongeren spelen hier de hoofdrol in de strijd tegen klimaatverandering. Het is heel belangrijk dat zij het voortouw blijven nemen en dat we ze voldoende informeren om zo de klimaatdoelstellingen te bereiken”, zegt Marian Blondeel, hoofd van het Benelux en EU team van het VN regionaal informatiecentrum.







Ook zeilster Emma Plasschaert vindt dat ze haar verantwoordelijkheid moet opnemen. “Als zeilster moet ik het goede voorbeeld tonen. Ik vind het verschrikkelijk om plastiek te zien drijven op mijn route tijdens het zeilen”, zei de jonge zeilster.

bron: Belga