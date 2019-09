Federale formatie – Paars-geel is “enig werkbare constellatie”

Een paars-gele regering is de “enig werkbare constellatie”. “Alle andere pistes lijken me niet levensvatbaar”. Dat heeft Open Vld-Kamerfractieleider Egbert Lachaert gezegd in het Radio 1-programma De Ochtend. Informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) blijven achter de schermen werken aan een formule waarbij de grootste partijen van beide gemeenschappen, N-VA en PS, een meerderheid vormen samen met de liberalen, sp.a en CD&V.

Die paars-gele piste is volgens Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert ook “de enig werkbare constellatie”. Lachaert beseft dat die piste “niet evident” is en dat “iemand water in de wijn zal moeten doen”. Ook aan de kant van de PS zal men volgens Lachaert “openheid aan de dag moeten leggen”. “Men moet ook respect hebben voor wat de uitslag van de verkiezingen in Vlaanderen is”, aldus Lachaert.







Volgens Lachaert zijn alle andere pistes, ook de veelbesproken paars-groene piste zonder N-VA, “niet levensvatbaar”. Vorige week circuleerde ook een piste waarbij Open Vld zou gedumpt worden. “Wij worden daar niet zenuwachtig over, maar het gespin moet stoppen. Laat de informateurs hun werk doen.”

bron: Belga