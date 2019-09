EK volley (m) – Van Kerckhove wil tegen Servië bekijken hoeveel progressie Red Dragons hebben gemaakt

Na een moeizame eerste set hebben de Red Dragons Slovakije dinsdag in de Antwerpse Lotto Arena met 25-23, 25-20 en 25-15 verslagen op het EK volley. Met nog de clash tegen Servië voor de boeg zijn de Belgen al zeker in de top twee van poule B te eindigen. Zo krijgt België in de achtste finales op papier een minder sterke tegenstander voorgeschoteld. “Tegen Spanje speelden we zondag demonstratievolleybal, maar je kan niet verwachten dat dat twee keer op rij lukt”, reageerde bondscoach Brecht Van Kerckhove. “Ik ben 100 procent tevreden met de winst. Over de manier waarop moeten we niet te veel woorden vuil maken”, zei Van Kerckhove. “Het heeft toch wel in de hoofden gespeeld dat we met een zege zeker konden zijn van de top twee. Ook hebben we de knop onvoldoende kunnen omdraaien na de rustdag. In de vorige drie wedstrijden en op training speelden onze mannen met plezier, en dat zag ik vandaag veel te weinig.”

Woensdag (20u30) spelen de Red Dragons tegen Servië om de eerste plaats in groep B. “Tegen de Serviërs zal die stress van vandaag er niet zijn. We gaan er vol voor, al is Servië op papier beter. Twee zomers geleden hebben de Serviërs ons op het EK de bronzen medaille afgesnoept. Het is een heel moeilijk bespeelbaar team, maar we kunnen zeker van hen winnen. Het wordt in ieder geval een mooie wedstrijd en een test om te bekijken hoeveel progressie we hebben gemaakt in vergelijking met het olympisch kwalificatietoernooi.”

bron: Belga