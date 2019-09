Chinezen kiezen panda als mascotte voor Winterspelen

China heeft een panda gekozen als mascotte voor de Olympische Winterspelen in 2022 in Peking. Dat maakte de organisatie vandaag bekend. Het diertje heet Bing dwen dwen of “kleine ijspegel”. Bing dwen dwen is een pandabeer die een ijspak aanheeft, en zo moet verwijzen naar het winterse karakter van het evenement. In een tweet liet het organisatiecomité weten dat de beer “een hart van goud heeft en een liefde voor alle wintersporten”.

Peking wordt in 2022 de eerste stad ter wereld die zowel de Zomerspelen als de Winterspelen georganiseerd heeft. De organisatie maakte dinsdag bekend dat ze 1,5 miljard euro zal investeren in de sportinfrastructuur en het olympisch dorp. Er komt ook een hogesnelheidslijn tussen Peking en Zhangjiakou, een stad in het noordoosten waar enkele competities plaatsvinden.







Ook de mascotte voor de Paralympische Winterspelen werd vandaag gelanceerd. Het gaat om een rode lantaarn.

Bron: Belga